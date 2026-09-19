Μία προφυλάκιση ανηλίκου «μέτρησε» χθες η υπόθεση με τη συμμορία που κατηγορείται ότι διακινούσε ναρκωτικά στην Κηφισιά, με τους έξι από τους επτά κατηγορούμενους να είναι ανήλικοι με τον μικρό σε ηλικία μόλις 14 ετών.

Όλα ξεκίνησαν στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 16:15, όταν αστυνομικοί που ήταν σε περιπολία εντόπισαν τα επτά άτομα μέσα στο Άλσος Κεφαλαρίου και συγκεκριμένα σε υπαίθριο χώρο που βρίσκονται σε εγκαταλελειμμένες και ημιτελείς οικοδομές.

Η κατάθεση του αστυνομικού

Η κατάθεση αστυνομικού είναι χαρακτηριστική για τα όσα έγιναν:

«Στις 16:10 λάβαμε σήμερα για επεισόδιο με πιθανό θύμα ανήλικο άτομο. Όταν φθάσαμε στο σημείο δεν διαπιστώσαμε κάτι σχετικό με το σήμα που είχαμε λάβει. Κάναμε όμως αναζητήσεις στο χώρο και ακούγοντας φωνές από νεαρά άτομα, οδηγηθήκαμε σε υπαίθριο χώρο εντός του Άλσους, Όταν προσεγγίσαμε γίναμε αντιληπτοί από τρία άτομα ,οι οποίοι βρίσκονταν μπροστά σε μία από τις οικοδομές και στη θέα μας έτρεξαν και κινήθηκαν προς το εσωτερικό της. Ταυτόχρονα διαπιστώσαμε ότι μέσα σε δεύτερη οικοδομή βρίσκονταν άλλα τέσσερα νεαρά άτομα. Από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν και από το σημείο που βρίσκονταν κατέστη σαφές και αδιαμφησβήτητο ότι όλοι και οι επτά ήταν μέλη της ίδιας παρέας και γνωρίζονταν μεταξύ τους.»

ΟΙ αστυνομικοί εντόπισαν και τα ναρκωτικά και όχι μόνο: Πάνω από 436 νάιλον συσκευασίες ,με κάνναβη ,ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας αλλά και μία συσκευή εντοπισμού gps trucker.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι ανήλικοι

Σύμφωνα με τις αρχές η συμμορία με τους ανήλικους ,ξεκίνησε τη δράση της τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 με αποκλειστικό σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος ενώ το ποσό που θα αποκόμιζαν από τις κατασχεθείσες ποσότητες ανέρχεται στις 4.000 ευρώ.

Οι ανήλικοι στο σύνολό της υποστήριξαν ότι δεν είχαν ιδέα για τα ναρκωτικά εκτός από έναν, αυτόν που προφυλακίστηκε, που παραδέχθηκε την εμπλοκή του.

Ο δικηγόρος ενός εκ των ανηλίκων που αφέθηκε ελεύθερος Δημήτρης Δραγώνας δήλωσε στη «Ζούγκλα»:

«Οι αποδιδόμενες κατηγορίες στο πρόσωπο του εντολέως μου περί ένταξης σε συμμορία και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική διάσταση της εμπλοκής του καθώς ουδεμία σχέση έχει με τις ευρεθείσες ποσότητες ναρκωτικών. Οι ισχυρισμοί μας αξιολογήθηκαν αντικειμενικά και ως αποτέλεσμα ο εντολέας μου αφέθηκε ελεύθερος. Αναφορικά με τις σοβαρές κατηγορίες είμαστε πεπεισμένοι πως θα εκπέσουν ενώπιον του ακροατηρίου.»