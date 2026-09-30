Δύο νεαροί… «μακρυχέρηδες» συνελήφθησαν στην Κηφισιά. Ο 17χρονος και ο 19χρονος εντοπίστηκαν από αστυνομικούς που τους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Οι δύο νεαροί, αρχικά, δεν ήταν και πολύ…πρόθυμοι να συνεργαστούν και στο τέλος οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Καθώς οι αστυνομικοί τους εξέταζαν κατάλαβαν ότι είχαν να κάνουν με ένα δίδυμο που άρπαζε με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού σε Κηφισιά και Μαρούσι.

Κατόπιν, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κατ΄εξακολούθηση ληστείες και για απείθεια, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ένα άτομο, το οποίο και αναζητείται. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις ληστειών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.