Συνελήφθη ο διανομέας που πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Νέα Ερυθραία με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μίας γυναίκας.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι για τις επιθέσεις φέρεται να ευθύνεται ένας 28χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος εργάζεται ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κινούνταν φορώντας κράνος και φέρεται να χτυπούσε περαστικούς χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια προφανής αφορμή, ενώ δεν διαπιστώνεται καμία απόπειρα ληστείας στα περιστατικά.

Θύματα περιγράφουν σκηνές που διαδραματίζονταν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, με τον δράστη να επιτίθεται αιφνιδιαστικά και να εξαφανίζεται αμέσως μετά. Σε ένα από τα περιστατικά, γυναίκα υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο, ενώ σε άλλη περίπτωση νεαρή κοπέλα δέχθηκε πλήγμα στο θώρακα και γλίτωσε οριακά χτύπημα στο κεφάλι.

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, με τα θύματα να προχωρούν στην αναγνώρισή του.

Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να αποσαφηνιστεί αν εμπλέκεται και σε άλλα παρόμοια περιστατικά.