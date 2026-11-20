Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (20/11) στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε μία γυναίκα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η γυναίκα παραλήφθηκε προκειμένου να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας της.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, με αυξημένη συμφόρηση στη λεωφόρο Κηφισίας, κοντά στη συμβολή της με την οδό Αιτωλίας, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι πραγματοποιούν ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση του δρόμου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.