Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου στον Κηφισό, καθώς τέσσερα οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα.

Η καραμπόλα έγινε στο ύψος της οδού Νιρβάνα, στο ρεύμα προς Λαμία στην περιοχή των Πατησίων. Προσώρας δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Λόγω του τροχαίου ατυχήματος, παρατηρείται δυσχέρεια στην κίνηση και οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή κατά τη διέλευση τους από το σημείο.

Ο χάρτης με την κίνηση που επικρατεί στο σημείο που έγινε η καραμπόλα: