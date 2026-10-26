Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, με έναν άνδρα να σταματά στην άκρη του δρόμου και να κατεβαίνει προκειμένου να ουρήσει, την ώρα που η κυκλοφορία συνεχιζόταν κανονικά.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της η «Ζούγκλα», ο άνδρας βρίσκεται μέσα στη βλάστηση που χωρίζει το οδόστρωμα, σε πολύ μικρή απόσταση από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Στη μέση της κίνησης

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στο σημείο επικρατούσε αυξημένη κυκλοφορία, με αρκετά αυτοκίνητα να κινούνται στις λωρίδες του Κηφισού.

Η απόφαση να σταματήσει κανείς σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αθήνας δεν προκαλεί μόνο εντύπωση, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και ιδιαίτερα επικίνδυνη, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Οι εικόνες, πάντως, είναι χαρακτηριστικές και αποτυπώνουν ένα ακόμη απρόοπτο περιστατικό στους δρόμους της πρωτεύουσας.