Ένα σοκαριστικό περιστατικό επαγγελματικής αυθαιρεσίας ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με πρωταγωνιστή έναν οδηγό ταξί που εκτελούσε το δρομολόγιο από τον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού προς το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με επίσημη καταγγελία, ο οδηγός αρνήθηκε κατηγορηματικά να θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο ως όφειλε. Αντίθετα, απαίτησε το υπερβολικό ποσό των 80 ευρώ από δύο νεαρούς επιβάτες. Ως δικαιολογία για την τακτική του, ο αυτοκινητιστής πρόβαλε το επιχείρημα ότι η αυξημένη κίνηση στους δρόμους θα του στερούσε τη δυνατότητα να πάρει άλλες κούρσες.

Τους άφησε στον δρόμο και έκρυψε τις πινακίδες

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι δύο πελάτες αντέδρασαν και αρνήθηκαν να καταβάλουν το παράλογο αντίτιμο. Τότε, ο οδηγός τους ανάγκασε να αποβιβαστούν πρόωρα, αφήνοντάς τους στη μέση της οδού.

Προκειμένου μάλιστα να αποφύγει την ταυτοποίηση και τις νομικές συνέπειες, ο οδηγός απομακρύνθηκε από το σημείο έχοντας το πορτμπαγκάζ του οχήματος ανοιχτό, εμποδίζοντας έτσι την καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και η στάση του ΣΑΤΑ

Παρά το τέχνασμά του, ο οδηγός δεν κατάφερε να καλύψει πλήρως τα ίχνη του. Οι δύο νεαροί είχαν ήδη προλάβει να βιντεοσκοπήσουν ολόκληρη τη συνομιλία και τη φραστική αντιπαράθεση μαζί του. Το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό αναμένεται να αξιοποιηθεί, ενώ για το συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), από το οποίο αναμένεται άμεση παρέμβαση για την απόδοση ευθυνών.

Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Πηγές: Dimitris Lyras (Instagram) & thriassio.gr