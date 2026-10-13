Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται από το πρωί στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με τον Κηφισό να βρίσκεται στο επίκεντρο της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού έχει σχηματιστεί ουρά περίπου εννέα χιλιομέτρων, από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και την περιοχή του Ρέντη, εξαιτίας σύγκρουσης νταλίκας με Ι.Χ. στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού, ενώ προβλήματα παρατηρούνται επίσης στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη κυκλοφορία καταγράφεται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία.

Προβλήματα υπάρχουν επίσης στις συνδέσεις προς Λυκόβρυση, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου, όπου η κυκλοφορία είναι επιβαρυμένη σε βασικούς οδικούς άξονες.

Επιβαρυμένη η Κηφισίας

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, με την κίνηση να διεξάγεται κατά τμήματα με χαμηλές ταχύτητες.

Οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η συμφόρηση επηρεάζει και δρόμους που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο της Αθήνας.

Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε δρόμους γύρω από το Κολωνάκι, την Πλάκα και το Παγκράτι, ενώ επιβαρυμένες είναι και οι συνδετήριες αρτηρίες προς τον Ζωγράφο.

Την ίδια ώρα, προβλήματα παρουσιάζονται και σε δρόμους που οδηγούν από τα δυτικά προάστια προς το κέντρο, καθώς και σε βασικές κατευθύνσεις προς τα νότια προάστια.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό.