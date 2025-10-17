Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν μια νταλίκα ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, στο ύψος της Λένορμαν.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι μπάρες ξηλώθηκαν και κομμάτια τους πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας ζημιές και προσωρινό κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας προς Λαμία.

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες προς Πειραιά, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται μόνο από τη δεξιά λωρίδα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.