Συνελήφθησαν σε περιοχή του Κιλκίς, τρεις άνδρες για απάτη.

Οι 21χρονοι μετέβησαν στην πόλη, όπου ο ένας εξ αυτών με τη χρήση πλαστού χαρτονομίσματος, προσπάθησε να αγοράσει προϊόντα από περίπτερο. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή, επιβαίνοντας σε όχημα που χρησιμοποιούσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα των αστυνομικών, προκύπτει ότι οι τρεις άνδρες την ίδια ημέρα με την ίδια μέθοδο, πραγματοποίησαν τέσσερις αγορές από καταστήματα στην ίδια πόλη.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 27 πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ, 3 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 580 ευρώ.

Ακόμη, το όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε από τις Αρχές.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία ενός εξ αυτών σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν επιπλέον 17 πλαστά χαρτονομίσματα, αξίας των 20 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Πηγή: thestival