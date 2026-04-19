Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στο Κιλκίς, καθώς ένας 57χρονος αγρότης, ιδιαίτερα αγαπητός στους συντοπίτες του έβαλε τέλος στη ζωή του.

Συγγενικό του πρόσωπο τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόστεγο της αποθήκης του σπιτιού του, δίπλα στα αγροτικά του μηχανήματα.

Στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται λόγος για κατανάλωση ισχυρής τοξικής ουσίας, που χρησιμοποιείται για μυοκτονία σε αποθηκευμένα σιτηρά.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο 57χρονος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν αντιμέτωπος με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ειδικότερα, βρισκόταν ανάμεσα στους αγρότες της περιοχής του Αγίου Πέτρου, των οποίων οι επιδοτήσεις είχαν δεσμευτεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη καθημερινότητά τους.

