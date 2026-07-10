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Η απροσεξία κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων καλοκαιρινών αγροτικών εργασιών οδήγησε σε μια ακόμη περιβαλλοντική καταστροφή στη Βόρεια Ελλάδα.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 8 Ιουλίου, σε αγροτοδασική ζώνη στην Ξηρόβρυση Κιλκίς.
Από την πρώτη στιγμή, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης, καταφέρνοντας να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο προτού απειληθούν κατοικημένες περιοχές.
Ωστόσο, ο απολογισμός της καταστροφής είναι σημαντικός.
Συνολικά έγιναν στάχτη 120 στρέμματα, εκ των οποίων τα 110 στρέμματα αποτελούν έκταση παρθένου δάσους και δασικής περιοχής, ενώ τα 10 στρέμματα είναι καλλιεργήσιμη αγροτική γη.
Το πόρισμα των Ανακριτικών Κλιμακίων και η σύλληψη
Αμέσως μετά την κατάσβεση, έπιασαν δουλειά τα εξειδικευμένα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος. Από την επιτόπια έρευνα και τη συλλογή στοιχείων προέκυψε ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθήρες που προκάλεσε μια θεριζοαλωνιστική μηχανή, την οποία χειριζόταν ο 42χρονος.
Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης και κατόπιν ρητής προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς, ο 42χρονος αγρότης συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία για πρόκληση εμπρησμού από αμέλεια και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη.
Σοκάρουν τα στοιχεία: 547 πρόστιμα και 173 συλλήψεις το 2026
Το περιστατικό στο Κιλκίς έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα αντίστοιχων συμβάντων για το τρέχον έτος.
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 9 Ιουλίου 2026, ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει δείξει μηδενική ανοχή:
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.
Το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τον αγροτικό κόσμο να αποφεύγει κάθε είδους εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών στη χώρα μας εξακολουθεί να οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια.