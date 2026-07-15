Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη (15/7) γύρω στις 2 το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Πολύκαστρο Κιλκίς. Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση και συντονισμένη, προκειμένου η φωτιά να αντιμετωπιστεί γρήγορα προτού λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετέχουν:

34 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα .

1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Εθελοντές πυροσβέστες.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρίψεις νερού πάνω από το μέτωπο.

Στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται από την πρώτη στιγμή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υδροφόρες, καθώς και μηχάνημα έργου του Δήμου Παιονίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα για να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας ενεργά τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να περιοριστεί η εστία το συντομότερο δυνατό.