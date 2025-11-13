Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα (13/11) το πρωί στο χωριό Μαυρονέρι του Κιλκίς, όταν ένας 40χρονος κρεοπώλης τραυματίστηκε θανάσιμα την ώρα της δουλειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή αιμορραγία.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης, όπου οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, ο 40χρονος δεν τα κατάφερε.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα (13/11) το μεσημέρι, στο χωριό του, το Μαυρονέρι Κιλκίς.

Πηγή: ειδήσεις.gr