Το Σωματείο των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς καταγγέλλει ότι ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του εκεί, όχι μόνον δεν είχε κάποια επαφή μαζί τους αλλά ψευδώς δήλωσε στα ΜΜΕ ότι είχε συνάντηση με τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μάλιστα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι «είχα την ευκαιρία να έχω μια εποικοδομητική συζήτηση με τον σύλλογο Εργαζομένων και όλους τους εργαζόμενους σε εξαιρετικά καλό κλίμα»…

Μάλιστα, όπως αναφέρουν, ούτε ενημερώθηκαν για την επίσκεψη του Υπουργού ούτε προσκλήθηκαν σε κάποια συνάντηση.

«Σκόπιμα απέφυγε να συναντηθεί με τους πραγματικούς εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε να μη δυσαρεστηθεί από τις τοποθετήσεις μας σχετικά με την καθημερινότητά μας ως εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τα αιτήματά μας, αλλά και για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνολικά οι δομές υγείας του Νομού μας», αναφέρουν.

«Ήλθε, είδε (όσους ήθελε), έταξε και απήλθε»

Από σαράντα κύματα πέρασε η προγραμματισμένη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Κιλκίς, η οποία αναβλήθηκε λόγω αυξημένων υποχρεώσεων. Με έκπληξη, ωστόσο, διαπιστώσαμε στη συνέχεια την άφιξή του, με «άκρα μυστικότητα», στο Νοσοκομείο μας την Πέμπτη, 04/09/2025.

Με την παρούσα καταγγέλλουμε και ενημερώνουμε τους εργαζόμενους και τους πολίτες του Νομού Κιλκίς, ότι ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης ψευδώς ανέφερε πως συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς – Γουμένισσας, καθώς και με τους εκπροσώπους της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς.

Σκόπιμα απέφυγε να συναντηθεί με τους πραγματικούς εκπροσώπους των εργαζομένων, ώστε να μη δυσαρεστηθεί από τις τοποθετήσεις μας σχετικά με την καθημερινότητά μας ως εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τα αιτήματά μας, αλλά και για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνολικά οι δομές υγείας του Νομού μας.

Επιπλέον, καταγγέλλουμε ότι δεν ενημερωθήκαμε για την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο μας, ούτε προσκληθήκαμε, παρά τις διαβεβαιώσεις από το Σωματείο Εργαζομένων προς τη νέα Διοίκηση, ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του.

Ξεκάθαρα, από τα βίντεο των τοπικών ειδησεογραφικών μέσων, από το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας, αλλά και από βίντεο που ανάρτησε στο προσωπικό του προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αποδεικνύεται ότι, ενώ ο Υπουργός Υγείας δηλώνει κατηγορηματικά πως συναντήθηκε με τον Σύλλογο των Εργαζομένων, κάτι τέτοιο δεν αποτυπώθηκε σε κανένα οπτικό ή φωτογραφικό υλικό.

Εμείς, ως εργαζόμενοι πρωτίστως αλλά και ως «στυλοβάτες του Εθνικού Συστήματος Υγείας», όπως αρέσκεται να μας αποκαλεί ο Υπουργός, γνωρίζουμε πολύ καλά τους λόγους για τους οποίους αποκλειστήκαμε από τη συνάντηση.

Προφανώς, για τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή της 4ης Υ.ΠΕ., κ. Μπογιατζίδη και κ. Ανδρίτσο, η παρουσία μας θα χαλούσε το αφήγημα του Υπουργού για την τεράστια «μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ» που διαφημίζει. Παράλληλα, θα ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν εξηγήσεις για τους μειωμένους προϋπολογισμούς των δύο Νοσοκομείων, αλλά και συνολικά για τα σοβαρά προβλήματα του Νοσοκομείου, τα οποία έχουν ήδη καταγγελθεί από εμάς και έχουν λάβει γνώση στις 18/09/2023, στις 16/09/2024 και στις 30/06/2025.

Αντίστοιχα, ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης θα όφειλε να δώσει απαντήσεις για τα προβλήματα που του επισημάναμε με τις καταγγελίες μας στις 18/09/2023, στις 15/04/2024 και στις 30/06/2025. Θα όφειλε, επίσης, να λογοδοτήσει για τη μη ένταξη του Νοσοκομείου μας στις άγονες ζώνες τύπου Β΄, την ώρα που όμοροι Νομοί, όπως οι Σέρρες και τα Γιαννιτσά, εντάχθηκαν στις άγονες ζώνες τύπου Α΄. Να αιτιολογήσει αν αξίζει στους Κιλκισιώτες ένα Νοσοκομείο που λειτουργεί από το 1936, με ασθενείς οι οποίοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε εξάκλινους θαλάμους, και άλλα πολλά.

Ένα είναι βέβαιο και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση: στην πραγματικότητα δεν αποκλείστηκαν οι Σύλλογοι Εργαζομένων και η ΕΝΙΚ, αλλά απαξιώθηκαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Κιλκίς και, συνολικά, οι πολίτες του Νομού.

Μπορεί για «κάποιους» να είμαστε ανεπιθύμητοι• πρωτίστως, όμως, είμαστε εκλεγμένοι και όχι διορισμένοι, από την πλειοψηφία των εργαζομένων. Παρά την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, εξακολουθούμε να παλεύουμε στο κυκλικό ωράριο και, κάτω από δύσκολες συνθήκες, να κρατάμε όρθιο το Νοσοκομείο μας. Μπορεί να μην είμαστε αρεστοί, κύριοι, αλλά κρατάμε Θερμοπύλες.

Οι Σύλλογοι Εργαζομένων των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Κιλκίς και Γουμένισσας, καθώς και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς, παραμένουμε δίπλα στους εργαζόμενους, προασπίζοντας τα εργασιακά τους δικαιώματα. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και πέραν αυτών, ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όσους προσέρχονται στα Νοσοκομεία μας, και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση αυτών.