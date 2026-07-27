Σε σκηνικό αστυνομικής ταινίας μετατράπηκε ένα ήσυχο χωριό του Κιλκίς, όταν αστυνομικοί συνέλαβαν τον ένα από τους δύο φερόμενους δράστες πριν προλάβουν να παραλάβουν τα κοσμήματα και τις λίρες ενός πολίτη.

Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη όταν ο συνεργός του διέφυγε με όχημα, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς και το θύμα της παραλίγο απάτης, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει και περιπολικό.

Οι δύο φερόμενοι δράστες φαίνεται πως προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον 50χρονο μέσω τηλεφωνικής απάτης. Το περιστατικό διαδραματίστηκε την περασμένη Παρασκευή στο Σεβαστό Κιλκίς, ένα μικρό χωριό που έχει μόλις 60 κατοίκους. Οι δύο δράστες τηλεφώνησαν στον 50χρονο και με την πρόφαση ότι οφείλει χρήματα στην ΑΑΔΕ, του ζήτησαν να τοποθετήσει έξω από το σπίτι του κοσμήματα και τιμαλφή με σκοπό δήθεν να τα παραλάβουν για την πληρωμή της οφειλής.

Ευτυχώς ο 50χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί πήγαν έξω από την οικία του και περίμεναν τους δράστες.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους συλλάβουν και σε εκείνο το σημείο ακολούθησε η συμπλοκή, ο ένας δράστης και οδηγός του οχήματος φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε δύο αστυνομικούς ενώ τραυματίστηκε και ο 50χρονος άνδρας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον έναν από τους δύο υπόπτους, ενώ ο δεύτερος με καταγωγή από την περιοχή του Τυρνάβου αναζητείται.