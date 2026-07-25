Πριν προλάβουν να παραλάβουν λίρες και κοσμήματα από ένα ανυποψίαστο πολίτη ηλικίας 59 ετών, αστυνομικοί στο Κιλκίς πέρασαν χειροπέδες σε έναν από τους δύο φερόμενους δράστες υπόθεσης απόπειρας απάτης. Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε επεισοδιακή καταδίωξη, καθώς ο συνεργός του συλληφθέντα διέφυγε με όχημα, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς και τον 59χρονο παρ’ ολίγον παθόντα, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει και το περιπολικό τους.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, μετά από απόπειρα εξαπάτησης 59χρονου πολίτη με τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και δεύτερο άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος τηλεφώνησε στο σπίτι του παθόντα, προσποιούμενος υπάλληλο της ΑΑΔΕ και τον έπεισε ότι έπρεπε να συγκεντρώσει λίρες και κοσμήματα και να τα παραδώσει σε συνεργάτη του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο απατεώνες, ηλικίας 40 και 50 ετών αντίστοιχα προσέγγισαν τον 59χρονο άνδρα και του ζήτησαν χρηματικό ποσό, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται για την τακτοποίηση οφειλής του. Ο 59χρονος αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.

Ύστερα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο ένας από τους φερόμενους δράστες, ο 40χρονος, τη στιγμή που πήγε να παραλάβει τα πολύτιμα αντικείμενα. Κατά την ακινητοποίησή του αντιστάθηκε σθεναρά, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 50χρονος συνεργός του επιβιβάστηκε στο όχημα διαφυγής και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, τραυμάτισε δύο αστυνομικούς και τον παθόντα. Στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να εμβολίσει υπηρεσιακό όχημα, πριν διαφύγει.

Σε βάρος του 40χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου συνεργού του με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Με αφορμή το περιστατικό, η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες να μην εμπιστεύονται άγνωστα άτομα που επικοινωνούν τηλεφωνικά προσποιούμενα δημόσιους λειτουργούς, να μην αποκαλύπτουν εάν διατηρούν χρήματα κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα στο σπίτι και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές.