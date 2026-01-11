Πάνω από ένα κιλό ακατέργαστη κάνναβη κατάσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς οι οποίοι συνέλαβαν 2 άνδρες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο του ενός άνδρα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους ενός κιλού και 119 γραμμαρίων, μία συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 0,6 γραμμαρίων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επίσης, από χώρο αποθήκευσης ναρκωτικών που χρησιμοποιούσε, κατασχέθηκε ένα βάζο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 58 γραμμαρίων.

Το όχημα που χρησιμοποιούσε κατασχέθηκε, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και ο δεύτερος άνδρας και από την κατοχή του κατασχέθηκε μια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 1,2 γραμμαρίων, την οποία, όπως προέκυψε, είχε προμηθευτεί τις προηγούμενες ημέρες από τον προαναφερόμενο άνδρα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.