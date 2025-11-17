Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (16/11) στο Κιλκίς, περίπου στις 6:30 μ.μ., στην οδό 21ης Ιουνίου 26. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eidisis.gr, ένας 74χρονος οδηγός, μόνιμος κάτοικος της περιοχής, παρέσυρε με το όχημά του μία 48χρονη γυναίκα, προκαλώντας τον τραυματισμό της και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο 74χρονος εντοπίστηκε περίπου 15 λεπτά αργότερα στο σπίτι του, όπου και συνελήφθη. Ομολόγησε αμέσως και αβίαστα την πράξη του.

Υποστήριξε πως δεν έχει εμπλακεί ξανά σε τροχαίο, ότι ο φωτισμός στην περιοχή ήταν ανεπαρκής και πως εγκατέλειψε την τραυματία λόγω της έντονης ταραχής που αισθάνθηκε, τη στιγμή του συμβάντος. Ισχυρίζεται πως είχε σκοπό να ειδοποιήσει την αστυνομία και επιθυμεί να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από την τραυματία.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και εγκατάλειψη. Αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.