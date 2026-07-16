Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιλκίς, μετά τη διερεύνηση δύο διαφορετικών εστιών φωτιάς που εκδηλώθηκαν χθες σε περιοχές του Δήμου Παιονίας.

Το πρώτο περιστατικό στο Πολύκαστρο

Γύρω στις 13:59, ένας 63χρονος οδηγός νταλίκας προκάλεσε πυρκαγιά από σπινθήρες που προήλθαν από τον τροχό του οχήματός του. Η φωτιά έκαψε 2,5 στρέμματα με ξερά χόρτα στην άκρη της επαρχιακής οδού Πολυκάστρου-Ευζώνων και 7,5 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Ο οδηγός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Το δεύτερο περιστατικό στον Πλατανιά

Λίγο αργότερα, στις 14:56, ένας 45χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών αποψίλωσης, καθώς έθεσε φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών-Ευζώνων, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η φωτιά κατέκαψε μισό στρέμμα, ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Ιουλίου φέτος, έχουν επιβληθεί συνολικά 569 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 771.204,44 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 193 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 177 (91,71%) είναι από αμέλεια και οι 16 (8,29%) από πρόθεση.

«Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια», υπενθυμίζει το Πυροσβεστικό Σώμα. Είναι ζωτικής σημασίας να αποφεύγονται όλες οι υπαίθριες εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή φλόγα. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας είναι η μόνη ασπίδα προστασίας για τη ζωή, την περιουσία μας και το φυσικό περιβάλλον.