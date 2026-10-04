Ένας 18χρονος αλλοδαπός που διαμένει στην Αθήνα έχει βρεθεί στο στόχαστρο των αστυνομικών Αρχών, καθώς φέρεται να είναι προγραμματιστής της διεθνούς ομάδας χάκερ «KillSec», η οποία είναι υπεύθυνη για χιλιάδες κυβερνοεπιθέσεις και εκβιασμούς εταιριών σε πολλές χώρες του κόσμου.

Η έρευνα που διεξάγεται σε βάρος του από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εντάσσεται σε μια διεθνή επιχείρηση με τη συμμετοχή των Αρχών από τη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Ισπανία έως και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ΕΛ.ΑΣ μετέβη στην κατοικία του 18χρονου και κατέσχεσε ένα μεγάλο όγκο ψηφιακών πειστηρίων, ο οποίος εξετάζεται ενδελεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το ενδιαφέρον του Τμήματος Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος έχει επικεντρωθεί σε ένα από τα USB που είχε στην κατοχή του ο νεαρός, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες περιείχε αντίγραφα ασφαλείας συνομιλιών μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κρίσιμο για την χαρτογράφηση των επαφών του 18χρονου και της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Στα «χέρια» της ελληνικής αστυνομίας περιήλθαν πληροφορίες από τις Αρχές της Γερμανίας, της Ρουμανίας και τον ΗΠΑ για τον συγκεκριμένο 18χρονο που διαμένει στην Αθήνα. Ο άνδρας φέρεται να εμπλέκεται στην ομάδα των χάκερς και μάλιστα να έχει και ρόλο developer.

Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του οι άνδρες της αστυνομίας κατέσχεσαν τα εξής:

ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

τέσσερα κινητά τηλέφωνα,

δύο σκληροί δίσκοι,

δύο USB sticks,

μία ατζέντα με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Σημειώνεται πως στην επιχείρηση που έστησε η ΕΛ.ΑΣ συμμετείχαν και εκπρόσωποι γερμανικών και ρουμανικών Αρχών.

Η δράση της περίφημης «KillSec»

Η «KillSec» φέρεται να συνδέεται με περισσότερες από 1.000 απόπειρες κυβερνοεπιθέσεων σε εταιρείες και οργανισμούς και μάλιστα στις περισσότερες τα μέλη της ομάδας πέτυχαν τον στόχο τους.

Η μέθοδος της ομάδας βασιζόταν στην παραβίαση πληροφοριακών συστημάτων, την κλοπή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων και στη συνέχεια εκβιασμό των θυμάτων.

Οι χάκερς απαιτούσαν χρήματα, μεγάλα ποσά και συνήθως σε κρυπτονομίσματα, προειδοποιώντας τα θύματά τους ότι σε περίπτωση μη καταβολής θα προχωρούσαν σε δημοσιοποίηση κλεμμένων δεδομένων τους.

Εδώ και μήνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την δράση της περίφημης «Killsec» με τις υπηρεσίες από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Ρουμανία την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να αναζητούν τα ψηφιακά ίχνη των μελών της ομάδας.

Συνελήφθη 16χρονος μέλος της ομάδας στην Ισπανία

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, τη σύλληψη ενός 16χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο βασικός διαχειριστής της ομάδας, στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής έρευνας για περίπου 1.000 επιθέσεις με λυτρισμικό μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Ο έφηβος, ο οποίος συνελήφθη στην πόλη Αλικάντε, είναι ρουμανικής υπηκοότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισπανικής αστυνομίας. Φέρεται να είναι ο «διαχειριστής» της KillSec, δήλωσε μια εκπρόσωπος της Europol.

Ο ρόλος του 18χρονου στην Αθήνα

Ο 18χρονος αλλοδαπός που διαμένει στην Αθήνα και ερευνάται για τη συμμέτοχη του στην ομάδα χάκερ, φέρεται να είχε ρόλο στην τεχνική υποστήριξη της «KillSec».

Οι Αρχές τον εξετάζουν ως πρόσωπο που ενδέχεται να συμμετείχε στην ανάπτυξη εργαλείων και προγραμμάτων για την ομάδα. Τα εργαλεία αυτά τα χρησιμοποιούσαν τα υπόλοιπα μέλη, ώστε να παραβιάζουν τα λογισμικά εταιρειών και οργανισμών και στη συνέχεια να τους εκβιάζουν, ζητώντας λύτρα.

Η δράση της «KillSec» εκτεινόταν από το 2024 έως πρόσφατα. Προσώρας πάντως ο νεαρός δεν έχει συλληφθεί.

Οι αστυνομικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τα κινητά, τους σκληρούς δίσκους, τα USB και τον φορητό υπολογιστή, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον 18χρονο με την ομάδα των χάκερ.