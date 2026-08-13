Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σορός του 17χρονου ελληνοϊρλανδικής καταγωγής, ο οποίος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο. Ο άτυχος νέος βρισκόταν στο νησί για τις καθιερωμένες καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του, όταν το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο εξωτερικό μπάνιο της παλιάς κατοικίας όπου διέμεναν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και ένα παλαιότερο πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στον θερμοσίφωνα του σπιτιού, πριν από περίπου δύο χρόνια.

Στο στόχαστρο των ερευνών ο Δήμαρχος Κιμώλου

Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε μεταβεί στο ακίνητο, ηλεκτρολόγος, ο τωρινός Δήμαρχος της Κιμώλου, ο οποίος φέρεται να είχε προχωρήσει σε έλεγχο της εγκατάστασης. Κατά το παρελθόν είχε ζητηθεί αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό του ρεύματος, διαδικασία για την οποία εκδόθηκε η απαραίτητη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είχε υπογράψει ο Δήμαρχος του νησιού, υπό την επαγγελματική του ιδιότητα ως ηλεκτρολόγος.

Ο ίδιος, παίρνοντας θέση για το περιστατικό, αποκάλυψε το διάλογο που είχε με τη μητέρα:

«Της λέω, “ρε παιδί μου, δεν είχε τίποτα; Μήπως είχες αυτές τις μέρες κάνα τσίμπημα, τίποτα στο μπάνιο;” Μου λέει “το χρησιμοποιούσαμε όσες ημέρες ήταν εδώ και δεν είχαμε κανένα θέμα”».

Ο Δήμαρχος εκτίμησε πως «ό,τι έγινε, έγινε ακαριαία. Είναι μια παλιά κατοικία, του ’70 κατασκευασμένη, πιθανόν μπορεί και πιο παλιά. Το μπάνιο είναι εξωτερικό, εκτός κτηρίου».

Κληθείς να σχολιάσει αν μετανιώνει για την πιστοποίηση που υπέγραψε για την αναβάθμιση της εγκατάστασης, δήλωσε: «Ε, φυσικά. Εάν το ήξερα, θα το είχα δώσει;».

Την τραγική στιγμή περιγράφει συγγενής του 17χρονου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «με το που μπήκε μέσα και έπιασε το τηλεφωνάκι του μπάνιου τελείωσε». Ο ίδιος σημείωσε ότι η οικογένεια επισκεπτόταν το οίκημα περιστασιακά, λέγοντας πως το σπίτι «καλοκαιρινό ήταν» και «ερχόντουσαν για λίγες ημέρες», ενώ συμπλήρωσε πως πρόκειται για «παλιό σπίτι, που πριν κάμποσα χρόνια είχε να γίνει ανακαίνιση».

Οι αστυνομικές Αρχές αναμένουν πλέον την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών για το ακίνητο της δεκαετίας του ’70. Παράλληλα, τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Η αστυνομική έρευνα στρέφεται πλέον στη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος, βάζοντας στο στόχαστρο την κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του οικήματος.

Στο πλαίσιο της σχηματισθείσας δικογραφίας, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν αν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, αν υπήρχε προηγούμενη βλάβη ή διαρροή ρεύματος, καθώς και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τη μοιραία κατάληξη του 17χρονου.

Πηγή: flashnews