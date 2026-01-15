Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του ελληνικού στόλου υποδέχονται σήμερα Πέμπτη (15/1) στο Σαρωνικό τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, «σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα», όπως έχει χαρακτηριστεί.

Η εν πλω τελετή υποδοχής του «Κίμωνα» πραγματοποιείται στις 11:00 στον ναύσταθμο Σαλαμίνας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Δείτε Live την τελετή υποδοχής:

Η φρεγάτα «Κίμων»

Η πρώτη φρεγάτα FDI HN Belharra F-601 «Κίμων», κατά τη διάρκεια της τελετής ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας, στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025.Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό, διακρίνεται η φρεγάτα «Κίμων» να πλέει στη Μεσόγειο, όπου συναντήθηκε με την φρεγάτα του ελληνικού στόλου «Αιγαίον» η οποία είναι ενταγμένη στην δύναμη «Irini» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρώτη άσκηση επικοινωνίας έγινε μεταξύ των δυο ελληνικών μονάδων, οι οποίες θα βρεθούν και στο εγγύς μέλλον εν πλω σε ασκήσεις και γυμνάσια του πολεμικού ναυτικού.

Ν. Δένδιας: Σύμβολο μιας νέας εποχής

Μετά την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας που πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία του Λοριάν της Γαλλίας στις 18 Δεκεμβρίου, έφτασε η ώρα η φρεγάτα «Κίμων» να έρθει στην Ελλάδα και να λάβει την επιχειρησιακή της θέση.

Την ανακοίνωση για την ιστορική υποδοχή που επιφυλάσσει το Πολεμικό Ναυτικό στον «Κίμωνα», έκανε μέσω της πλατφόρμας “X” ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

⚓Το Θωρηκτό “Αβέρωφ”, η τριήρης “Ολυμπιάς” και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον “Κίμωνα” — την πρώτη ελληνική φρεγάτα #Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα.#ΝέαΕποχή #ΕθνικήΆμυνα #Elladadynati pic.twitter.com/5Wtv4MFlVY — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 14, 2026

Υψηλού επιπέδου δυνατότητες

Η άφιξη του «Κίμωνα» στον Σαρωνικό θα έχει έναν υψηλότατο συμβολισμό, με τις «ανάστροφες πλώρες» της ελληνικής ναυτικής ιστορίας ιστορίας να υποδέχονται εν πλω τη νέα φρεγάτα του στόλου και το πλήρωμά της είναι 128 άτομα.

Η φρεγάτα έχει υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Εντός του 2026 αναμένεται να παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό οι φρεγάτες «Νέαρχος» και «Φορμίων» ενώ άρχισε η κατασκευή και της 4ης φρεγάτας «Θεμιστοκλής». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και οι τέσσερις Belharra με ορίζοντα το 2030 και μετά θα έχουν βαλλιστικούς πυραύλους.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Αεροπορικές εγκαταστάσεις: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group