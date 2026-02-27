Σε αγώνα δρόμου για να αποτραπεί η πλημμύρα στα Λάβαρα του δήμου Σουφλίου, επιδίδονται κάτοικοι και τοπικές Αρχές, καθώς περισσότερα από 150.000 στρέμματα του κάμπου έχουν καλυφθεί από νερό. Οκτώ αγρότες της περιοχής επιστρατεύτηκαν, χρησιμοποιώντας τρακτέρ και αντλίες άρδευσης για να αντλούν περίπου 1.200 κυβικά νερού και να τα διοχετεύουν στον ποταμό.

Όπως δήλωσε στο ThessPost.gr ο δημοτικός σύμβουλος Σουφλίου, Χρήστος Τσακίρης, το μισό χωριό βρίσκεται σε χαμηλό υψόμετρο, με 55 σπίτια στα Κάτω Λάβαρα να απειλούνται άμεσα. Ο κάμπος έχει μετατραπεί σε λίμνη, με το ύψος του νερού να φτάνει τα 4-5 μέτρα. Οι κάτοικοι ενισχύουν διαρκώς αναχώματα και επιχωματώσεις, ενώ μετά την προειδοποίηση του 112 παραμένουν σε επιφυλακή όλο το 24ωρο.

Την ίδια ώρα, οι καλλιέργειες έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά, με τους παραγωγούς να εκτιμούν ότι ακόμη κι αν αποσυρθούν τα νερά, δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν, πριν τα μέσα Μαΐου. «Το καλοκαίρι δεν θα έχουμε νερό για πότισμα και τον χειμώνα πάλι πλημμύρες», δηλώνουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα της τοπικής αρχής για να προστατεύσουν τον τόπο τους.

Παρά τις δυσκολίες, η στάθμη του ποταμού παρουσίασε πτώση 26 εκατοστών, προσφέροντας μια μικρή ανάσα αισιοδοξίας στους κατοίκους, που συνεχίζουν τη μάχη για να κρατήσουν το χωριό τους στεγνό.