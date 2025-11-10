Μία έγκυος βρέθηκε ανάμεσα στους εγκλωβισμένους στον αυτοκινητόδρομο «Μορέας», ο οποίος έκλεισε προσωρινά σήμερα το πρωί (9/11), λόγω της κακοκαιρίας, καθώς ρέμα υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το οδόστρωμα.

Η έγκυος διασώθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αρκαδία σήμερα το πρωί (9/11) προκάλεσαν το προσωρινό κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου «Μορέας», καθώς λόγω της βροχόπτωσης υπερχείλισε ρέμα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το οδόστρωμα και να σταματήσει η κυκλοφορία. Αρκετοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν στο σημείο, ανάμεσά τους και μία έγκυος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, πέντε οχήματα εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση επέμβαση οδηγών και σωστικών συνεργείων. Μεταξύ των εγκλωβισμένων ήταν και μία έγκυος γυναίκα, η οποία διασώθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Άνοιξε ο δρόμος – Πού χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ίδιο ρεπορτάζ, η κυκλοφορία έχει πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο παραμένει κλειστή μία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς τα συνεργεία του αυτοκινητοδρόμου συνεχίζουν τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να οδηγούν με προσοχή, καθώς το έδαφος παραμένει ιδιαίτερα ολισθηρό. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο οι στιγμές που έζησαν οι εγκλωβισμένοι χαρακτηρίστηκαν από έντονη αγωνία.

Κ. Κ.

Πηγή: ertnews