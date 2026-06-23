Σήμερα στις 7 η ώρα στην Πλατεία Συντάγματος, πραγματοποιείται κάλεσμα για τον απεργό πείνας της κοινωνίας των κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Αριστοτέλη Χατζή, που βρίσκεται στην 138η μέρα απεργίας πείνας.

Όπως έγινε γνωστό, ο απεργός διακομίστηκε εκτάκτως στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματά, μετά από επιδείνωση που παρουσίασε η υγεία του.

Ο απεργός πείνας πλέον ζυγίζει 35 κιλά και παρουσιάζει οξεία εγκεφαλοπάθεια Wernicke με διπλωπία, αταξικό βάδισμα και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές νευρολογικά συμπτώματα.

Πριν από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, δήλωσε: «Ο αγώνας δεν υποχωρεί, τώρα ξεκίνησε. Θα νικήσουμε, μέχρι τη δικαίωση ή τον θάνατο.