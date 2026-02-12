Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για απόρριψη του αιτήματος του δημοσιογράφου και ακτιβιστή Γιάννη-Βασίλη Γιαϊλαλί για χορήγηση πολιτικού ασύλου.

Θα είναι η δεύτερη απόφαση για απέλαση του Γιαϊλαλί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αίτηση του ακτιβιστή για άσυλο απορρίφθηκε λόγω κατηγοριών ότι έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου, παρά το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζει δίωξη στην Τουρκία.

Ο Γιάννης γεννήθηκε ως Ιμπραήμ σε τουρκική μουσουλμανική οικογένεια, όμως μετά ανακάλυψε τις ποντιακές του ρίζες.

Η ανάρτηση του Γιαϊλαλί στο Χ – Ευχαριστεί όσους τον στηρίζουν:

Εκφράζω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους Πόντιους πατριώτες και σε όλους τους Έλληνες που έδειξαν αλληλεγγύη μαζί μου. Έχω δώσει πολύ πιο δύσκολες μάχες. συχνά σε ένα πολύ πιο απομονωμένο περιβάλλον. Σήμερα, ωστόσο, η αλληλεγγύη σας είναι η μεγαλύτερη πηγή ηθικού μου. pic.twitter.com/7snJ4Bp1j5 — Yannis V. YAYLALİ (@yannisvyaylali) February 11, 2026

Πώς ανακάλυψε τις ποντιακές ρίζες του

Ο Γιαϊλαλί πολέμησε το PKK κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής του θητείας, το 1994. Κατα τη διάρκεια της θητείας του πυροβολήθηκε στο πόδι και έπεσε από ύψος 30 μέτρων στην περιοχή Σιρνάκ. Συνελήφθη από το PKK, το οποίο τον περιέθαλψε μέχρι να αναρρώσει.

Οι άνθρωποι του ζήτησαν κρατική βοήθεια για την απελευθέρωσή του, ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε, καθώς θεωρήθηκε προδότης λόγω της ελληνικής του καταγωγής.

Τότε αποκαλύφθηκε στην οικογένειά του ότι ήταν εξισλαμισμένοι και εκτουρκισμένοι Έλληνες. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά από περίπου δυόμισι χρόνια κράτησης, ως εγγονός επιζώντα της Γενοκτονίας των Ελλήνων (1913–1923).

Μετά την απελευθέρωσή του, συνελήφθη από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της Χωροφυλακής. Εκεί υπέστη ανακρίσεις, ψυχολογική πίεση και βασανιστήρια. Κατηγορήθηκε για συμμετοχή στο PKK, λιποταξία και, αργότερα, για ένταξη σε «τρομοκρατική οργάνωση».

Αν και τελικά αθωώθηκε, οι δικαστικές διαδικασίες διήρκεσαν έως το 2001.

«Μάθαμε ότι ο πατέρας του παππού μου λεγόταν Κονσταντίν. Το χωριό τους βρίσκεται στη Μπάφρα. Τα κρατικά αρχεία αναφέρουν επίσης ότι το κράτος επιτέθηκε και σκότωσε τον ελληνικό πληθυσμό εκεί. Ο Κωνσταντίνος δολοφονήθηκε και ο παππούς μου, που τότε ήταν τριών ετών, δόθηκε σε τουρκική οικογένεια αντί να μεταφερθεί σε ελληνικό ορφανοτροφείο», είχε δηλώσει.

Αργότερα, κατέθεσε ότι ο τουρκικός στρατός έκαψε κουρδικά χωριά και βασάνισε πολλούς που αρνήθηκαν να ενταχθούν σε αντικουρδικές πολιτοφυλακές.

Το ελληνικό υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου χρησιμοποίησε τη μαρτυρία του ως αυτόπτη μάρτυρα των εγκλημάτων του τουρκικού στρατού για να τον κατηγορήσει ως εγκληματία πολέμου και να απορρίψει το αίτημά του για άσυλο, παρόλο που είχε δηλώσει ότι δεν είχε καμία σχέση με τα εγκλήματα αυτά.

Το 2005 μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, έγινε αντιρρησίας συνείδησης, εντάχθηκε στην Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμμετείχε σε κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς τους Κούρδους. Το 2010 φυλακίστηκε για έναν χρόνο με την κατηγορία της διάδοσης «τρομοκρατικής προπαγάνδας».

Η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο δικαίωσε τον Γιαϊλαλί και επιδίκασε αποζημίωση υπέρ του.

Τον Απρίλιο του 2017 συνελήφθη για ακόμη μια φορά, επειδή έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο για τις γενοκτονίες των Ελλήνων και των Αρμενίων. Του απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και τριών μηνών.

Αναγκάστηκε, δύο χρόνια μετά να φύγει από την Τουρκία, όταν κατηγορήθηκε για «διεθνή κατασκοπεία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές της Τουρκίας τον θεωρούν Έλληνα κατάσκοπο και ο ίδιος θεωρεί πως αυτό συμβαίνει, επειδή έκανε δηλώσεις στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης υπέρ της Ελλάδας.

Μετά από όλα αυτά τα λυπηρά γεγονότα, ο Γιάννης κατέληξε στην Ελλάδα το 2019. Αντί, λοιπόν, να νιώθει ασφάλεια, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν τον προστατεύει και «απειλεί» να τον στείλει πίσω στην Τουρκία.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Από την πλευρά του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έχει ζητήσει πλήρη ενημέρωση επί του φακέλου.

Ο Γιαϊλαλί δεν απελαύνεται έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήματός του, που τώρα έχει κριθεί σε πρώτο βαθμό.

Παράλληλα το υπουργείο διευκρινίζει τα εξής:

1) Η Υπηρεσία Ασύλου που κρίνει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας σε α΄ βαθμό λειτουργεί αυτοτελώς και εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2) Προσφυγή κατά απορριπτική απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου μπορεί να ασκήσει μόνο ο ίδιος ο αιτών άσυλο, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοσή της σε αυτόν.

3) Έως την έκδοση απόφασης β΄ βαθμού επί της άνω προσφυγής, ο αιτών άσυλο δεν απευλαύνεται από τη χώρα.

4) Ο Υπουργός έχει το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικώς μόνο εναντίον της απόφασης του β΄ βαθμού.