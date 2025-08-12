Εξακολουθεί να μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα, με τις δυνάμεις τις πυροσβεστικής να είναι ενισχυμένες και μηνύματα του 112 να ειδοποιούν τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή ή να απομακρυνθούν προς συγκεκριμένες περιοχές.

Η Άννα Μαστοράκου, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δυτικής Ελλάδας, αναφερόμενη στην πιθανότητα μόλυνσης του νερού στις περιοχές που πλήττονται από την πυρκαγιά.

Όπως δήλωσε η κ. Μαστοράκου, «επικοινωνούμε τώρα με τους δημάρχους των περιοχών στην Αχαΐα που πλήττονται από πυρκαγιές για να τους ζητήσουμε να βγάλουν έκτακτες ανακοινώσεις άμεσης διακοπής της υδροδότησης, μέχρι να δούμε τι θα δείξουν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο νερό αυτών των περιοχών. Θέλουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια μόλυνση».

«Επίσης εκτός από το εργοστάσιο πλαστικών στις φλόγες φαίνεται ότι έχει παραδοθεί και δεύτερο εργοστάσιο ρούχων», συμπλήρωσε.