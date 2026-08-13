Τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Κινέτας, καθώς ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα korinthostv.gr, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Πέμπτης (13/8), με τις αρμόδιες Αρχές να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Στην περιοχή έφτασαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 75χρονος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμενικό, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του 75χρονου.