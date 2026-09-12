Μια κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου, βγαλμένη από ταινία δράσης εκτυλίχθηκε τη νύχτα της Παρασκευής (11/9) στο νοσοκομείο Σερρών. Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 11 το βράδυ κατά τη μεταγωγή του 40χρονου «σκληρού» κρατούμενου από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο Σερρών διότι ισχυρίστηκε ότι ένιωσε αδιαθεσία.

Τα πάντα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αιφνιδιάζοντας τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που τον συνόδευαν. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό στην είσοδο του νοσοκομείου, εμφανίστηκαν τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά των ΟΠΚΕ.

Υπό την απειλή πολυβόλων όπλων κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, να πάρουν μαζί τους τον 40χρονο κρατούμενο και μπαίνοντας σε αυτοκίνητο ΙΧ να εξαφανιστούν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η ελληνική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους, «χτενίζοντας» την περιοχή και στήνοντας μπλόκα σε καίριες οδικές αρτηρίες.

ΠΗΓΗ: ThessPost.gr