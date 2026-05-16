Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, τα ξημερώματα του Σαββάτου (16/05), καθώς μια σπείρα τεσσάρων ατόμων διέρρηξε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ακρόπολης.

Οι τέσσερις δράστες, κατά τις 03:30, εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο στη οδό Ροβέρτου Γκάλλι και αφού παραβίασαν τα εξωτερικά προστατευτικά ασφαλείας και έσπασαν την γυάλινη κεντρική πόρτα, αφαίρεσαν τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Ειδικότερα, οι διαρρήκτες μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κατάφεραν να εισβάλουν στο κατάστημα, να αρπάξουν τα πολυτελή κοσμήματα και να διαφύγουν.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διερευνηθεί ο χώρος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλο ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.