Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου η μεγάλη επιχείρηση που είχε στηθεί για την διάσωση και μεταφορά του 60χρονου άντρα που τραυματίστηκε στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Τον τραυματία, παρέλαβε ελικόπτερο από το ελικοδρόμιο του δρυμού και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με κατάγματα στα πλευρά και κακώσεις στο θώρακα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στον δρυμό χρειάστηκε να τον μεταφέρουν στα χέρια, για δύο ώρες και να διανύσουν επτά χιλιόμετρα με τον τραυματία και την φιάλη οξυγόνου, ώστε να προσεγγίσουν το ελικοδρόμιο.

Ένδεκα άτομα του προσωπικού του δρυμού -ανάμεσά τους δύο γιατροί- και ένας πυροσβέστης από την Αγία Ρουμέλη ανέλαβαν τη μεταφορά του τραυματία, ο οποίος είναι γνωστός περιπατητής και μάλιστα ανήκε στην ομάδα του ορειβατικού συλλόγου που εντόπισαν τον περασμένο χειμώνα τον αγνοούμενο Γερμανό.

Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος χάρη και στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο Φαράγγι βρέθηκαν 10 πυροσβέστες από την 3η ΕΜΑΚ και την 19η ΕΜΟΔΕ καθώς και υπάλληλοι από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης ενώ ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου λόγω της κατάστασης του 60χρονου για τη μεταφορά του.

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης πολυτραυματία ημεδαπού, εντός του Φαραγγιού της Σαμαριάς, στα #Χανιά Κρήτης. https://t.co/tbMZjiaFFD — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Πηγή: zarpanews.gr