Μια επεισοδιακή καταδίωξη ύποπτου οχήματος σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, το απόγευμα, σε Παλαιό και Νέο Φάληρο.

Όλα ξεκίνησαν στην οδό Ανδρέα Μουράτη, στο Νέο Φάληρο, περί τις 18:00, όταν περιπολικό της Άμεσης Δράσης έκανε σήμα σε ένα αυτοκίνητο να σταματήσει, αλλά ο οδηγός του δεν ακολούθησε τις υποδείξεις των Αρχών.

Τότε, ξεκίνησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το Ι.Χ. εμβόλισε το περιπολικό.

Η ΔΙΑΣ συνέχισε τις έρευνες και έχασε το όχημα στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ποσειδώνος με τη Ναϊάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν επίσης δύο χτυπημένα, σταθμευμένα Ι.Χ., από το όχημα των δραστών.

Δεν τραυματίστηκε αστυνομικός.