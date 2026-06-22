Ένα μεσημέρι γεμάτο ένταση εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα (22/6), όταν μια αστυνομική καταδίωξη, που ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων, έφτασε μέχρι τους δρόμους του Κερατσινίου.

Όλα άρχισαν όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα στάσης σε μια μοτοσικλέτα που κινούνταν χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Στο δίκυκλο επέβαιναν ένας άνδρας και μια γυναίκα, με τον οδηγό να αγνοεί τις υποδείξεις των Αρχών και να αναπτύσσει ταχύτητα για να διαφύγει.

Η διαδρομή των υπόπτων και το τροχαίο

Το ύποπτο όχημα ξεκίνησε την τρελή του πορεία από τα Μέγαρα, μπήκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και μέσω της Λεωφόρου Σχιστού κατευθύνθηκε προς τον αστικό ιστό. Το ανθρωποκυνηγητό συνεχίστηκε μέχρι το Κερατσίνι, όπου οι αναβάτες εγκλωβίστηκαν στη διασταύρωση των οδών Σαλαμίνος και Σικελιανού.

Η καταδίωξη έλαβε τέλος, όταν η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε σχολικό λεωφορείο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Δύο συλλήψεις μετά την πρόσκρουση

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού και την πρόσκρουση στο σχολικό όχημα, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Οι αστυνομικοί που ακολουθούσαν το δίκυκλο αντέδρασαν άμεσα και πέρασαν χειροπέδες στους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές κατηγορίες.