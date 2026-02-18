Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο Αιγάλεω, όταν οδηγός ΙΧ αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους.

Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη

Ειδικότερα, δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην συμβολή των οδών Θηβών και Αδριανουπόλεως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αστυνομικοί στην έκαναν σήμα για έλεγχο σε οδηγό. Το ΙΧ δεν σταμάτησε και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους, βγήκε ξανά στην Θηβών και στην συνέχεια στην Λεωφόρο Αθηνών.

Προσέκρουσε σε κατάστημα

Κοντά στον Κηφισό προσέκρουσε το ΙΧ σε τζαμαρία καταστήματος. Τελικά συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Τροχαία Περιστερίου. Πρόκειται για ένα άτομο ηλικίας 21 ετών, το οποίο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.