Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου, στην περιοχή του Αντιρρίου, όταν ένας τυπικός αστυνομικός έλεγχος εξελίχτηκε σε άγρια καταδίωξη. Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα, σε μικρή απόσταση από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Σύμφωνα με το NafpaktiaNews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός ενός Ι.Χ. επιβατικού οχήματος αρνήθηκε να υπακούσει σε σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει από το μπλόκο, ο οδηγός δεν δίστασε να εμβολίσει το υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ.

Λίγο αργότερα, ο δράστης εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του σε ένα χωράφι κοντά στο τοπικό κοιμητήριο και τράπηκε σε φυγή πεζός, αναζητώντας κάλυψη.

Ανθρωποκυνηγητό και δύο προσαγωγές

Από εκείνη τη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την Αστυνομία να εξαπολύει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του φυγά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων, προκειμένου να εξεταστεί εάν και κατά πόσο εμπλέκονται στο σοβαρό αυτό περιστατικό.

Αρκετοί κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι έρευνες των Αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις που θα ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες και τα κίνητρα του δράστη.