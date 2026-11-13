H μεταγωγή του 30χρονου Τούρκου μαφιόζου Σαγιάλ Σερκάν από την Ελλάδα στην Τουρκία πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.

Σε πλάνα από βίντεο που τράβηξαν Τούρκοι αστυνομικοί, διακρίνονται Έλληνες αστυνομικοί του τμήματος Μεταγωγών στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» να επιβιβάζουν μαζί με Τούρκους συναδέλφους τους τον Σερκάν σε αεροσκάφος της «Turkish Airlines». Οι αστυνομικοί ακινητοποιήσαν τον κρατούμενο τυλίγοντας ακόμα και το πρόσωπό του με μονωτική ταινία, ενώ φέρεται να έχουν καλύψει μέρος του σώματός του με κάτι που μοιάζει με λευκό αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο 30χρονος κρατούμενος μεταφέρεται πλαισιωμένος δεξιά και αριστερά από κουκουλοφόρους Τούρκους αστυνομικούς. Εξίσου δραματικές είναι και οι εικόνες από την άφιξή του στην Τουρκία, όπου φαίνεται να βαδίζει με δυσκολία και υποβασταζόμενος, καθώς τα μάτια του είναι πλήρως καλυμμένα με ταινία.

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με τη λήψη αυτών των αυστηρών μέτρων ασφαλείας —τα οποία θυμίζουν σκηνές από αστυνομικό θρίλερ—, πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας εξήγησαν πως υπήρχαν πληροφορίες ότι ο 30χρονος σχεδίαζε είτε να επιτεθεί στους συνοδούς αστυνομικούς είτε να αυτοτραυματιστεί, προκειμένου να ακυρωθεί η έκδοσή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σερκάν είχε συλληφθεί στην Ελλάδα το 2025 για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ το περασμένο καλοκαίρι είχε πρωτοστατήσει σε εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιδρώντας στη μεταγωγή ενός άλλου Τούρκου κακοποιού.

Στη χώρα του, ωστόσο, φέρεται να αποτελεί μέλος εγκληματικού δικτύου με βαρύτατο παρελθόν, το οποίο περιλαμβάνει 50 ένοπλες επιθέσεις, 3 δολοφονίες και 164 υποθέσεις απάτης.