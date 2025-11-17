Πρωινό Δευτέρας και στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου παρατηρείται το «καθιερωμένο» πλέον μποτιλιάρισμα, με … πρωταθλητή στην κίνηση τον Κηφισό, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο αλλά και στην Λεωφόρο Κηφισίας.

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκονται σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, για τις εκδηλώσεις στην 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω των εκδηλώσεων θα ισχύσουν τα εξής: