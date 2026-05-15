«Κολλημένοι» στους δρόμους είναι σήμερα οι οδηγοί, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως συνήθως, εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού. Ειδικότερα, στο ρεύμα της καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεω, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Η εικόνα είναι δύσκολη και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην κάθοδο, όσο και την άνοδο. Στο «κόκκινο» είναι η λεωφόρος Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού.

Οι καθυστερήσεις είναι έντονες και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, κυρίως προς το κέντρο της Αθήνας.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν, οι οδηγοί που βρίσκονται στην Αττική Οδό, καθώς στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, ενώ στην έξοδο για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών καταγράφονται επίσης στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/Lo0tF9vozG — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 15, 2026

Προβλήματα παρατηρούνται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου.

