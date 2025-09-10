Κίνηση παρατηρείται σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής το πρωί της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπως και από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5’-10΄ παρατηρούνται και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)

10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10’-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/ODFH16dsd9 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 10, 2025

Υπενθυμίζεται ότι, για δεύτερη ημέρα θα μείνει η πρωτεύουσα χωρίς ταξί και ήδη η κίνηση στους δρόμους μοιάζει εφιαλτική για όσους κινούνται σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Στο «κόκκινο» με το καλημέρα σας βρίσκεται η κίνηση κυρίως στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αθηνών αλλά κεντρικές λεωφόρους της όπως Κηφισίας και Μεσογείων δοκιμάζοντας τα νεύρα των οδηγών.

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού, οι οδηγοί κινούνται με σχετικά χαμηλές ταχύτητες καθώς παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τη Δράκοντος και στα δυο ρεύματα.