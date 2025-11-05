Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας και της ευρύτερης Αττικής, με αρκετά προβλήματα να παρατηρούνται σε κεντρικά σημεία.

Στον Κηφισό, η κυκλοφορία βρίσκεται στο κόκκινο στο ρεύμα προς Λαμία, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με μεγάλες καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς Πειραιά, η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη, με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις από τα Άνω Πατήσια μέχρι τη Λένορμαν.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας, αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται κοντά στο Άλσος Συγγρού. Παρόμοια εικόνα και στη Μεσογείων, όπου η κυκλοφορία πυκνώνει κατά διαστήματα.

Η Βασιλέως Κωνσταντίνου παρουσιάζει επίσης αυξημένο φόρτο κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, με καθυστερήσεις προς το κέντρο. Αντίστοιχα, η Λεωφόρος Αθηνών βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση στο ρεύμα εξόδου, με έντονη συμφόρηση από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Στην Αττική Οδό, σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Δημοκρατίας έως τον κόμβο Κηφισίας, διάρκειας 15 έως 20 λεπτών. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών παρατηρούνται και στις εξόδους για Λαμία, τόσο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

15’-20’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10′-15΄ στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα). https://t.co/R6yBPg5tBb — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 5, 2025

Νωρίτερα, στη Βασιλίσσης Σοφίας, ένα ακινητοποιημένο τρόλεϊ έξω από την πλαϊνή είσοδο της Βουλής προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η αντένα του μπλέχτηκε στα καλώδια της ηλεκτροδότησης. Στο σημείο βρέθηκε η Τροχαία για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Τέλος, καθυστερήσεις παρατηρούνται και στον περιφερειακό του Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τον Καρέα.

Η συνολική εικόνα της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα χαρακτηρίζεται από έντονες επιβαρύνσεις στα κεντρικά οδικά δίκτυα, με την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη σε Κηφισό, Κηφισίας και Λεωφόρο Αθηνών.

Πηγή: Ert News