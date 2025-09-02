Ταλαιπωρία για ακόμη μία ημέρα, για τους οδηγούς που κινούνται στο κλεινόν άστυ.

Από νωρίς το πρωί, παρατηρούνται προβλήματα κατά διαστήματα στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα σε:

• Μεσογείων

• Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

• Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

• Λ. Κηφισίας (άνοδος)

• Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

• Βασ. Σοφίας (άνοδος)

• Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

• Λ. Συγγρού (κάθοδος)

• Ακαδημίας

• Πανεπιστημίου