Σε πολλές περιοχές της Αθήνας από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 20/11 εμφανίζονται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων. Ο Κηφισός για ακόμη μια μέρα είναι στο «κόκκινο» και τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτόν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Με καθυστέρηση γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων και στην λεωφόρο Κηφισίας.

Στην Αττική Οδό, καταγράφονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25′ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία, 5′-10′ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται ακόμα σε μεγάλο μέρος της Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Μεσογείων.

Σημειώνεται αυξημένη κίνηση στην Περιφερειακή Υμηττού, στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος του Νέου Κόσμου, σε τμήματα της Ποσειδώνος, στη Λεωφόρο Βεΐκου στο Γαλάτσι, σε τμήματα της Πειραιώς στο ρεύμα προς Ομόνοια και στην Αλεξάνδρας.

