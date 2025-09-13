Τη μάστιγα της χρήσης των κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, που ευθύνονται για πλειάδα τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, προσπαθεί να αντιμετωπίσει ο νέος ΚΟΚ. Με την θέσπιση νέων κανόνων, ποινών και προστίμων.

Η χρήση του κινητού μέσα στο αυτοκίνητο, θεωρείται ότι ευθύνεται και για πολλά ανεξήγητα θανατηφόρα τροχαία, κατά τα οποία οχήματα έχουν βγει εκτός της πορείας τους, χωρίς κάποια άλλη εμφανή αιτία.

Χρήση τηλεφώνων έχει παρατηρηθεί και από μοτοσικλετιστές, κατά την διέλευσή τους μάλιστα ανάμεσα από Ι.Χ., πρακτική που φυσικά αποτελεί κίνδυνο – θάνατο.

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει σαφή ρύθμιση για το ποια handsfree επιτρέπονται και ποια απαγορεύονται κατά την οδήγηση, με στόχο την αποφυγή της απόσπασης προσοχής του οδηγού και την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά και περιεκτικά:

Τι επιτρέπεται

Ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιεί ασύρματα ακουστικά (bluetooth handsfree) για ομιλία, εφόσον δεν απαιτείται χειροκίνητη χρήση της συσκευής. Δηλαδή, όταν η φωνητική επικοινωνία γίνεται χωρίς καλώδια με χειρισμούς στο χέρι.

Επιτρέπεται η ανοιχτή ακρόαση (handsfree ακρόαση), δηλαδή αν το τηλέφωνο/συσκευή είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση και δεν απαιτείται να το κρατάει ο οδηγός για να μιλήσει ή να ακούσει.

Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής ως πλοήγηση (GPS), μόνο εφόσον η συσκευή είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση (καθώς αφαιρείται η ανάγκη κρατήματος της συσκευής ή χειρισμών με τα χέρια).

Τι απαγορεύεται

Η χρήση ενσύρματων (καλώδιο) ακουστικών που συνδέονται με κινητό ή άλλες φορητές συσκευές όταν το όχημα είναι εν κινήσει.

Η χρήση smartwatch ή άλλων φορητών συσκευών τύπου “ρολογιού” που επιτρέπουν επικοινωνία ή χειρισμούς (π.χ. λήψη/αποστολή μηνυμάτων, απάντηση κλήσεων κλπ) κατά την οδήγηση.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων φορητών ηλεκτρονικών συσκευών για οπτικές δράσεις (π.χ. να πληκτρολογείς, να στείλεις μήνυμα, να κοιτάς βίντεο ή ζωντανή μετάδοση) εν κινήσει.

Οποιαδήποτε χρήση κινητού, είτε για ομιλία είτε άλλες λειτουργίες, όταν ο οδηγός βρίσκεται εν κινήσει ή σε στάση στο φανάρι ή μποτιλιάρισμα, εκτός εάν η συσκευή είναι σταθερή σε ειδική βάση ή χρησιμεύει ως πλοήγηση. Δεν επιτρέπεται η χρήση για μηνύματα, παιχνίδια, βίντεο, ή διάρκεια χρήσης που αποσπά την προσοχή.

Tα πρόστιμα

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

Τι ίσχυε: Αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες και πινακίδων για 60 ημέρες.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

Τι ίσχυε: Αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες και πινακίδων για 60 ημέρες – Καμία ποινική κύρωση για πρόκληση τροχαίου από τη χρήση κινητού.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Ποινικοποίηση: Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης.

10 ερωτοαπαντήσεις για τη χρήση κινητού με τον νέο ΚΟΚ

1. Μπορώ να στείλω ή να διαβάσω ένα μήνυμα όταν είμαι σταματημένος στο φανάρι;

Οχι, δεν επιτρέπεται καθόλου η χρήση κινητού είτε το όχημα βρίσκεται σε κίνηση είτε είναι σε προσωρινή στάση.

2. Αν χρησιμοποιώ το κινητό μόνο για πλοήγηση (GPS), είναι νόμιμο;

Η χρήση GPS επιτρέπεται εφόσον το κινητό είναι τοποθετημένο σε βάση.

3. Μπορώ να απαντήσω σε κλήση με hands-free;

Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας. Οπότε ουσιαστικά η χρήση handsfree επιτρέπεται αρκεί να μην έχει καλώδιο.

4. Μπορώ να βάλω το κινητό να γράφει βίντεο (dash cam) ενώ οδηγώ;

Ναι, μπορεί να υπάρξει βιντεοσκόπηση ή ακόμη και ζωντανή μετάδοση από τη θέση του οδηγού μόνο όταν η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε ειδική θέση.

5. Επιτρέπεται η χρήση smartwatch στο τιμόνι;

Οχι, δεν επιτρέπεται η χρήση του.

6. Μπορεί να ζητηθεί άρση απορρήτου για να αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούσα κινητό πριν από ένα τροχαίο;

Ναι, επιτρέπεται. Μάλιστα ο συγκεκριμένος ΚΟΚ εισάγει την άρση του απορρήτου όταν υπάρξει πρόκληση συμβάντος.

7. Ισχύουν τα ίδια για τη χρήση κινητού για οδηγούς ταξί, φορτηγών ή επαγγελματιών;

Ναι, οι κανόνες για τη χρήση τηλεφώνου ισχύουν για όλους τους οδηγούς δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Χ. αλλά και για όσους οδηγούν εν ώρα εργασίας (π.χ. delivery, ταξί).

8. Μπορώ να πατάω/κοιτάω την ενσωματωμένη οθόνη αφής του Ι.Χ. μου ενώ οδηγώ;

Οχι, δεν επιτρέπεται η πληκτρολόγηση και η οπτική επαφή με την οθόνη αφής του ΙΧ την ώρα της οδήγησης (εκτός και αν είναι GPS). Μάλιστα ήδη σε πολλά αμάξια επιτρέπονται μόνο οι φωνητικές εντολές, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού.

9. Αν είμαι κολλημένος στην κίνηση, στην Κηφισίας, μπορώ να δω το κινητό;

Οχι, δεν επιτρέπεται.

10. Αν σταματήσω δεξιά για λίγο και με alarm, μπορώ να στείλω μήνυμα;

Μόνο σε σημεία που επιτρέπεται η στάση, μπορεί ο οδηγός να κάνει χρήση του κινητού του.