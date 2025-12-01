Οι αγροτικές κινητοποιήσεις σημειώνουν αμείωτες εντάσεις. Εκατοντάδες τρακτέρ ενισχύουν το μπλόκο και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου τα τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στο Νομό Καρδίτσας, καθώς για πρώτη φορά οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν την οδική αρτηρία της Κεντρικής Ελλάδας.

Επεισόδια, συλλήψεις και νέο μπλόκο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας

Η πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων ξεκίνησε με πολύ σοβαρά επεισόδια , τα οποία οδήγησαν ακόμα και σε συλλήψεις.

Ειδικότερα, η αστυνομία προχώρησε σε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αγρότες και δύο αστυνομικοί, ενώ και έγιναν τρεις συλλήψεις.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, οι δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο –ο ένας για βία κατά υπαλλήλων, φθορές και αντίσταση, ο δεύτερος για φθορά– ενώ η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες και αντίσταση.

Ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο για τους αγρότες και δηλώσεις Μαρούδα:

Τώρα, οι αγρότες έδωσαν νέο «ραντεβού» στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας μετά τη χθεσινή κινητοποίηση έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες συνάδελφοί τους.

Η καταγγελία του αγροτοσυνδικαλιστή

Οι κατηγορίες που αναμένεται να απαγγελθούν είναι βία, αντίσταση κατά των αρχών και φθορά ξένης περιουσίας. Εκ των τριών συλληφθέντων, είναι ο αγρότης – συνδικαλιστής, Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

O κ. Σιδερόπουλος δηλώνει ότι δέχθηκε επίθεση από αξιωματικό της αστυνομίας και μάλιστα δύο φορές. Με τη δεύτερη να είναι η πλέον βάρβαρη αφού όπως καταγγέλλει ο αγροτοσυνδικαλιστής, δέχθηκε χτύπημα από το γόνατο του αστυνομικού με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται με σπασμένο πλευρό.

Αναλυτικά περιέγραψε ο Χρήστος Σιδηρόπουλος στο onlarissa.gr: «Κάναμε έναν διάλογο με τους αστυνομικούς να μη ρίξουν δακρυγόνα και κρότου λάμψης γιατί ο κόσμος είχε ήδη ανεβεί μετά τις κλούβες με τα πόδια στον δρόμο. Την ώρα που κάνουμε συζήτηση με τους απλούς αστυνομικούς δέχομαι μία επίθεση από έναν αξιωματικό. Ο άνθρωπος ήταν ακατανόητο αυτό που έκανε… με έπιασε από το λαιμό… του λέω τι κάνεις αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνεννοηθούμε να ηρεμήσουμε. Εκείνη την ώρα με πιάνει από τον λαιμό με το χέρι, του χτύπησα το καπέλο – όχι στο πρόσωπο – και τα γυαλιά του έκαναν ένα σημάδι στο πρόσωπο. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο…

Στο δεύτερο επεισόδιο έρχεται, όταν είμαι στην κλούβα, με πιάνει πάλι από το λαιμό, με τραβάει μετά την κλούβα, με ρίχνει κάτω, με βάζει το γόνατο στο λαιμό και δέχομαι με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα. Αυτή τη στιγμή είμαι με κάταγμα στο νοσοκομείο στα πλευρά και με φοβερό πονοκέφαλο…».

Άγρια επίθεση στους αγρότες από την αστυνομία, στην ΠΑΘΕ στο ύψος του Πλατύκαμπου:

Τρακτέρ και κλούβες των ΜΑΤ στα μπλόκα

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει φραγμούς έτσι ώστε να μην μπορέσουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες στη Λάρισα, στη Νίκαια και στον Κάμπο να φτάσουν στην Εθνική Οδό. Προσπάθησαν μάλιστα με τα τρακτέρ να σπρώξουν τις κλούβες των ΜΑΤ που είχαν στηθεί και στα δύο αυτά μπλόκα, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση δακρυγόνων και χημικών.

Περισσότερα από 1000 τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και από τα χωριά του νομού της Ροδόπης χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.