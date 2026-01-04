Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας συγκεντρώνονται αγρότες της περιοχής, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους, με βασικό άξονα το κλείσιμο της εθνικής οδού.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο κοινού μετώπου με αγρότες από τη Νεμέα, τον Στιμάγκα, την Αργολίδα και τη Βόχα, εντείνοντας τις πιέσεις προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την ασφάλεια οδηγών και διαδηλωτών. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση, τονίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.