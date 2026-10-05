Σε συμβολικό αποκλεισμό της Πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησαν σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου οι αλιείς της Αττικής, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποιεί ο κλάδος από την 1η Οκτωβρίου.

Με όλα τα αλιευτικά σκάφη της χώρας να παραμένουν «δεμένα» στα λιμάνια, οι επαγγελματίες εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος, τις ανατιμήσεις στον εξοπλισμό, τις επιπτώσεις από το φυτοπλαγκτόν αλλά και τους περιορισμούς που φέρνουν τα θαλάσσια πάρκα.

Παράλληλα, επιτροπή των αλιέων μεταβαίνει στο Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να καταθέσει υπόμνημα αιτημάτων και να συναντηθεί με τον υπουργό, Βασίλη Κικίλια.

Τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα των αλιέων

Οι αλιείς υποστηρίζουν ότι το επάγγελμά τους έχει καταστεί μη βιώσιμο εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης του λειτουργικού κόστους.

Τα κύρια διεκδικητικά σημεία του κλάδου περιλαμβάνουν:

Άμεση καταβολή αποζημιώσεων από τα κονδύλια που έχουν εγκριθεί και διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο για τη συγκράτηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μέτρα αντιμετώπισης για τις μεγάλες ανατιμήσεις στα αλιευτικά εργαλεία και τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως δίχτυα, σχοινιά και κιβώτια φελιζόλ. Θεσμικό ρόλο και ουσιαστικό λόγο στον σχεδιασμό των νέων θαλάσσιων πάρκων, ώστε να μην περιοριστούν δραματικά τα αλιευτικά πεδία και να μην τεθεί σε κίνδυνο η άσκηση της βιοποριστικής τους δραστηριότητας. Λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της έξαρσης του φυτοπλαγκτού, το οποίο προκαλεί σοβαρές φθορές στον εξοπλισμό και πρόσθετα εμπόδια στην αλιεία.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου υπογραμμίζουν ότι η κατάρρευση της αλιείας συμπαρασύρει μια ευρεία αλυσίδα υποστηρικτικών επαγγελμάτων.

Οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη

Πριν από τη σημερινή κινητοποίηση στον Πειραιά, το επίκεντρο των διαμαρτυριών κατά το Σαββατοκύριακο βρέθηκε στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι αλιείς του Θερμαϊκού πραγματοποίησαν αρχικά συμβολικό αποκλεισμό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Αριστοτέλους και ακολούθως με συλλαλητήριο και σύντομο αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης, στο ύψος της ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας.

Φωτογραφίες από τηυν συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αλιέων στη Θεσσαλονίκη: