Κινητοποίηση με τα τρακτέρ τους πραγματοποίησαν, σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι, στο κέντρο της Βέροιας, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ζητώντας από την κυβέρνηση τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί και μετά από κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών Νησελίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας, με αφετηρία τα Καβάσιλα, κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της Βέροιας και διασχίζοντας την πόλη έκαναν στάσεις έξω από τα πολιτικά γραφεία βουλευτών και του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ενώ κατέληξαν στο κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας.

Η σημερινή κινητοποίηση, σύμφωνα με τους αγρότες, αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς δράσεων που σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα από την πλευρά της πολιτείας.

