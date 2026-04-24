Οριστικό φαίνεται να είναι το κλείσιμο του Λιάπειου Κολυμβητηρίου Κοζάνης, αφήνοντας την πόλη χωρίς διαθέσιμη πισίνα για άγνωστο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολίτες, γονείς και αθλητές, να προχωρούν σε κινητοποίηση, μπροστά στο Δημαρχείο Κοζάνης.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Δημήτρης Μάστορας αναμένεται να ενημερώσει τους δύο κολυμβητικούς συλλόγους της πόλης, σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο, μετά και το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Υγιεινής της Περιφέρειας.

Ο ίδιος φέρεται να κατέβαλε προσπάθειες τις τελευταίες ημέρες, για την εξεύρεση λύσης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι εξετάζεται η δυνατότητα κάλυψης αναγκών μόνο για τα αγωνιστικά τμήματα, μέσω παραχώρησης ωρών στο κολυμβητήριο της Πτολεμαΐδας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πρόβλεψη για το ευρύ κοινό. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονη ανησυχία για την επόμενη ημέρα του υγρού στίβου, στην περιοχή.

Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται υψίστης σημασίας από την Διοίκηση της Κολυμβητικής Ένωσης Κοζάνης, καθώς οι αθλητές όλων των ηλικιών βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας έχοντας μπροστά τους το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Η Κολυμβητική Ένωση έχει στην σύνθεση της παιδιά όλων των ηλικιών με διακρίσεις και μετάλλια σε πανελλήνιο επίπεδο, ενώ πέντε από τις αθλητές της είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας.

Το χρονικό των προβλημάτων

Σύμφωνα με διεξοδικό ρεπορτάζ του Kozan.gr, έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με ημερομηνία 23 Απριλίου 2026, ζητά από τον Δήμο Κοζάνης την άμεση παύση λειτουργίας της εσωτερικής αθλητικής κολυμβητικής δεξαμενής , καθώς, όπως αναφέρεται, εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Παρακαλούμε το Δήμο Κοζάνης για τις άμεσες ενέργειές του, ήτοι την παύση λειτουργίας της συγκεκριμένης κολυμβητικής δεξαμενής μέχρις ότου εφοδιαστεί με την απαιτούμενη από την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία άδεια λειτουργίας».

Το συγκεκριμένο έγγραφο κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης. Είχε προηγηθεί αναλυτική έκθεση ελέγχου, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας , στις 10 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ήδη από τις 6 Φεβρουαρίου είχε ζητηθεί η άδεια λειτουργίας χωρίς αυτή να επιδειχθεί. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ελέγχου, είχαν καταγραφεί δεκάδες παρατηρήσεις που αφορούσαν ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και λειτουργικότητας της εγκατάστασης, μεταξύ των οποίων:

-η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια ενώ υπήρχαν λουόμενοι,

-διαπιστώθηκαν εμφανείς ρύποι στον πυθμένα,

-δεν υπήρχε σήμανση για τα βάθη,

-δεν υπήρχε φωτισμός εντός της δεξαμενής,

-δεν υπήρχε ποδολουτήρας,

-δεν υπήρχε αποχωρητήριο ΑμεΑ,

-δεν υπήρχε κουτί πρώτων βοηθειών,

-δεν υπήρχε λίστα τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης,

-υπήρχαν ανοιχτοί κάδοι απορριμμάτων,

-καταγράφηκαν ελλείψεις στα αποδυτήρια και στις υγειονομικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, δεν επιδείχθηκαν στους ελεγκτές:

τα απαιτούμενα τεχνικά σχέδια,

στοιχεία αδειοδότησης,

βιβλία καταγραφής,

στοιχεία μετρήσεων χλωρίου και pH,

καθώς και πλήρης τεχνικός φάκελος της εγκατάστασης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το έγγραφο της 23ης Απριλίου δεν εκδόθηκε αιφνιδιαστικά, αλλά μετά από νέα επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου, όπου διαπιστώθηκε πως, παρά τις προηγούμενες παρατηρήσεις και την έκθεση του Φεβρουαρίου, η εγκατάσταση συνέχιζε να λειτουργεί χωρίς άδεια.

Το σημαντικότερο όμως είναι πως τα προβλήματα αυτά, όπως επισημαίνουν άνθρωποι που γνωρίζουν την κατάσταση, δεν προέκυψαν σήμερα, αλλά αποτελούν διαχρονικές παθογένειες που απλώς πλέον έφτασαν σε ένα κρίσιμο σημείο, κατόπιν κάποιας καταγγελίας.

Η νέα εξέλιξη δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα κυρίως στους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κολύμβησης και πλέον καλούνται να βρουν εναλλακτικούς χώρους προπόνησης. Κι όλα αυτά ενώ το κεντρικό κολυμβητήριο της Κοζάνης παραμένει κλειστό εδώ και 9 ολόκληρα χρόνια, με τις καθυστερήσεις στην ανακατασκευή του να αποτελούν διαχρονικό ζήτημα και να προκαλούν εύλογα ερωτήματα.

Η σημερινή κατάσταση οφείλει να προβληματίσει τη σημερινή Δημοτική Αρχή καθώς και συνολικά όλους όσους άσκησαν διοίκηση στο Δήμο τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί το ζήτημα στο Λιάπειο Κολυμβητήριο Κοίλων δεν προέκυψε ξαφνικά. Πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα με ελλείψεις και εκκρεμότητες που παρέμεναν για χρόνια στο περιθώριο, σαν μια «σιωπηλή βόμβα» που όλοι γνώριζαν ότι αργά ή γρήγορα θα ενεργοποιούνταν.