Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται σήμερα Κυριακή, στις 7 το απόγευμα, στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι. Την πρωτοβουλία για την κινητοποίηση ανέλαβε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ), με τη συμμετοχή σωματείων-μελών του καθώς και άλλων τοπικών φορέων, ως απάντηση στην πρόσφατη βεβήλωση του μνημείου με ακροδεξιά σύμβολα.

Η τοποθέτηση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά

Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά για το περιστατικό, υπογραμμίζεται η ετοιμότητα του εργατικού κινήματος και των κατοίκων της περιοχής να αντιδράσουν στην παρουσία ακροδεξιών στοιχείων.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ΕΚΠ, οι εργαζόμενοι και ο λαός της περιοχής διαθέτουν την απαραίτητη πείρα και δεν πρόκειται να επιτρέψουν την εμφάνιση φασιστικών ομάδων στους χώρους εργασίας, στα σχολεία και στις γειτονιές, τις οποίες κατηγορεί ότι λειτουργούν υποστηρικτικά προς τα συμφέροντα του κεφαλαίου και της εργοδοσίας.

Αιχμές κατά του πολιτικού συστήματος και των ΜΜΕ

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή του το ΕΚΠ εξαπολύει δριμεία κριτική στο πολιτικό σύστημα και στα μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για «ξέπλυμα» της ακροδεξιάς, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόωρη αποφυλάκιση του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη.

Επιπλέον, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά αποδίδει ευθύνες σε κυβερνητικά στελέχη για την αναπαραγωγή της «θεωρίας των δύο άκρων» —την οποία χαρακτηρίζει ανιστόρητη— ακολουθώντας, όπως σημειώνει, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επικρίνει τα τηλεοπτικά μέσα για την προβολή των συγκεκριμένων προσώπων.